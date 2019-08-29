0553 313 94 23

Boğulma tehlikesi yaşayan Rus çocuk hastanede hayatını kaybetti

Bodrum'da ailesiyle kaldığı otelin yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçirmesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Rus vatandaşı 12 yaşındaki Alisa Adamova, yaşam mücadelesini yitirdi

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:25
Boğulma tehlikesi yaşayan Rus çocuk hastanede hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 18 Ağustos'ta bir otelin yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren ve buradaki ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine sevk edilen Rus vatandaşı 12 yaşındaki Alisa Adamova, hayatını kaybetti.

PAÜ Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Gürbüz Akçay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alisa Adamova'nın, ilçedeki bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelerine sevk edildiğini hatırlattı.

Çocuğun, PAÜ Çocuk Servisi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirten Akçay, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

- "Doktorlar elinden geleni yaptı"

Rusya'nın St. Petersburg şehrinden tatil için geldikleri Bodrum'da çocuklarını yitiren Adamova ailesi de büyük üzüntü yaşıyor.

Baba Andris Adamova (45) "Çok üzgünüm. Türk doktorlara çok teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar." ifadelerini kullandı.

Anne Natallia Adamova (44) da kızının yaşam mücadelesini kaybettiği için üzgün olduğunu dile getirdi.

Alisa Adamova'nın cenazesi hastaneden aile yakınları tarafından Rusya'ya götürülmek üzere alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:25
  1. Adamova
  2. boğulma
  3. çocuk
  4. Rus
  5. yüzme havuzu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Kamu-Sen Kırşehir İl Temsilcisi Bilal Türk:
    1. Türkiye Kamu-Sen Kırşehir İl..
    2. "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK..
    3. Hekimhan’a Yeni Mal Müdürü atandı
    4. Eski Bakan Metin Emiroğlu’ndan Başkan..
    5. Mobile Legends Türkiye finalinin..
    6. Adil Rami: "Fenerbahçe’nin..
    7. Adıyaman Belediyesinden ‘Badem’ konulu..
    8. Kadınlara ve engellilere her dalda..
    9. Adıyaman’da, orman yangını korkuttu
    10. Fransa'dan Galatasaraylı Nzonzi'ye..
    11. Putin ile Merkel Suriye meselesini..
    12. Galatasaray, Kayserispor maçına hazır
    13. KPSS 2019 B grubu alımları ne zaman?..
    14. Mersin'den Kıbrıs'a kanoyla yolculuk..
    15. Erik reçeli nasıl yapılır? Erik reçeli..
    16. Otomobil çarpan köpeğe veterinerden..
    17. Çarşamba’ya 3 boyutlu yaya geçidi
    18. Erzurum Türk Ocağı Başkanı Işık, Zafer..
    19. Emekli Tümgeneral gündemi sarsacak..
    20. Hacılar’da muhtarlar toplantısı yapıldı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı