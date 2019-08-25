Boğulma tehlikesi geçiren şahıs yoğun bakımda tedavi altına alındı Bartın’ın İnkumu sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Bartın’ın İnkumu sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu’nun Araç ilçesinden ailesiyle birlikte Bartın’ın İnkumu sahiline gelen 55 yaşındaki Cengiz Yuva, denizde bir anda dalgalara kapıldı. Bartın Belediyesi İtfaiyesi Cankurtaran ekibi tarafından sudan çıkartılan Yuva’ya ilk müdahale olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu ve makine yardımıyla hayatta tutulduğu öğrenildi. Diğer yandan taksicilik yapan Cengiz Yuva’nın denize girmeden önce ailesiyle birlikte kumsalda fotoğraf çektirdiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

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