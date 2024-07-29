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Yerel Boğulma tehlikesi geçirdiler
Yerel

Boğulma tehlikesi geçirdiler

Yeniakit Publisher
2024-07-29 14:59:00 -
Boğulma tehlikesi geçirdiler

Samsun'da serinlemek için denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü mevkisinde serinlemek için denize giren Alime K. (39) ve Fatih K. (45) bir süre sonra akıntıya kapıldı. Yüzmekten yorgun düşen şahısları Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin cankurtaranları kurtardı. Sağlık durumu iyi olan 2 kişi de tedbir amaçlı ambulans ile çevredeki hastanelere sevk edildi.
Atakum Güzelyalı Mahallesi'nde yaşanan diğer olayda ise boğulma tehlikesi geçiren 25 yaşındaki Nevin Yeşilyurt, bilinci açık şekilde çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi de tedavi altına alındı.

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