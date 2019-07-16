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Boğulma tehlikesi geçirdi, 21 gün sonra hastanede öldü

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde serinlemek için girdiği ırmakta boğulma tehlikesi geçiren Müslüm Şahin, 21 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

16 Temmuz 2019 Salı 18:13
Boğulma tehlikesi geçirdi, 21 gün sonra hastanede öldü

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 26 Haziran'da, serinlemek için ırmağa giren Müslüm Şahin (26), boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Şahin, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahin, hastanede verdiği yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti. 

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 18:13
  1. Samsun
  2. Salıpazarı ilçesi
  3. Müslüm Şahin
  4. Boğulma tehlikesi geçirdi
  5. 21 gün sonra hastanede öldü

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