Boğazlıyan’da jandarma fidan dikti Jandarma Genel Komutanlığı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından fidan dikim etkinliği yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından fidan dikim etkinliği yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli Özler köyünde 200 adet çam fidanı dikti. Orman varlığının artırılmasına katkı sağlanmak ve orman sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte çam fidanları toprakla buluştu. Etkinlikte köydeki çocuklara şapka ve balon hediye edildi.

İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Kamil Çaylı, etkinliğe katkı sağlayan Jandarma Komutanlığı personeline ve Orman Müdürlüğüne teşekkür etti.

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