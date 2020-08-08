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Aktüel

Boğazında yabancı cisim kalan minik Beyzanur, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata tutundu

Yeniakit Publisher
2020-08-08 15:20:47 -
Boğazında yabancı cisim kalan minik Beyzanur, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata tutundu

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde boğazında yuttuğu yabancı bir cisim kalan 1 yaşındaki Beyzanur Alıçlı, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtuldu.

Yağlıca köyünde yaşayan anne Dilan Alıçlı, minik kızının nefes almakta zorlandığını görünce 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Kısa sürede köye varan sağlık ekiplerinden paramedik Hedyetullah Kaplan ile Zeliha Aydın, ilk müdahaleyi yaparak minik çocuğun boğazında kalan yabancı cismi çıkardı.

Normal nefes alışverişine başlayan ancak boğazında zedelenme oluşan minik Beyzanur, Kars Harakani Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Baba Hamit Alıçlı, kızının nefes almakta güçlük çektiğini ve sağlık ekiplerinin köyde ilk müdahaleyi yaptığını anlatarak, "Kızımız böyle görünce çok korktuk ama durumu hemen 112 Acil Servis ekibine bildirdik. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi burada yaptı. Kızımı önce Kağızman'a sonra Kars'a şimdi de Erzurum'daki hastaneye getirdik. Ameliyat edilecek, inşallah kısa sürede iyileşir." dedi.

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