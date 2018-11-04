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Boğazına çekirdek kaçan çocuk hayatını kaybetti

Nefes borusuna çekirdek kaçak 2 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

04 Kasım 2018 Pazar 11:19
Boğazına çekirdek kaçan çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da nefes borusuna çekirdek kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Merkez Haliliye ilçesinin kırsalda bulunan Yeşilköy Mahallesi'nde yaşayan 2 yaşındaki Merve Yeşil, ailesinin fark etmediği esnada evde bulduğu ay çekirdeğini yemek istedi.

Nefes borusuna ay çekirdeği kaçan Yeşil, yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük kız, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yeşil'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 11:19
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