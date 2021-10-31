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Ekonomi Boğaz’ın gerdanlığı 48 yıldır kıtaları birbirine bağlıyor
Ekonomi

Boğaz’ın gerdanlığı 48 yıldır kıtaları birbirine bağlıyor

Tarihi, siyasi, ticari ve kültürel değerini yüzyıllardır koruyan İstanbul’un iki yakasını bir araya getirme fikri milattan önceye kadar uzanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 20:28:00 -
Boğaz’ın gerdanlığı 48 yıldır kıtaları birbirine bağlıyor

İstanbul’un 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra hızlı bir kentleşme sürecine girmesi, yerleşim yerlerinin büyümesi ve trafiğin artmasıyla Boğaz’da köprülerin inşa edilmesi için ilk hamleler yapıldı.

Yapımına 1970'de başlandı

İki kıtanın birbirine bağlanması için yapılacak köprü için hazırlanan proje kabul edildi. Yapımını İngiliz ve Alman firmalarının üstlendiği Boğaziçi Köprüsü’nün inşasına Şubat 1970’te Beylerbeyi ayak sahasında yapılan törenle başlandı.

Toplam uzunluğu bin 560 metre, kuleler arası uzunluğu bin 74 metre olan 6 şeritli köprünün inşası sırasında 63 bin metreküp kazı yapıldı. Yaklaşık 3 yıl 8 ayda tamamlanan Boğaziçi Köprüsü, 23 milyon 213 bin 666 dolara (dönemin rakamlarıyla 191 milyon 785 bin 265 liraya) mâl oldu. İki yakayı birbirine bağlayan ve yapımı öncesinde büyük tartışmalar yaşanan Boğaziçi Köprüsü, tamamlanmasının ardından Cumhuriyetin 50. yıl dönümü olan 29 Ekim’den bir gün sonra, 30 Ekim 1973’te dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından açıldı.

Şehitlerin anısına ismi değiştirildi

Boğaziçi Köprüsü’nün resmi adı, 26 Temmuz 2016’dan itibaren FETÖ’nün hain darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenlerin anısına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirildi.

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