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Boğaziçi’nde camiler dezenfekte edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Boğaziçi Belediyesi 29 Mayısta açılacak olan camileri tek tek dezenfekte ettirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 12:00:11 -
Boğaziçi’nde camiler dezenfekte edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Boğaziçi Belediyesi 29 Mayısta açılacak olan camileri tek tek dezenfekte ettirdi.


İçişleri Bakanlığının korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında bir süreliğine toplu ibadete kapanan camiler, 29 Mayıs Cuma günü itibariyle tekrar ibadete açılıyor.


Bu nedenle, Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan’ın talimatıyla halkın temiz ve sağlıklı bir ortamda ibadet edebilmelerini sağlamak üzere temizlik şirketi görevlilerine beldedeki bütün camilerin içinde ve dışında detaylı temizlik ve ardından korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları yaptırıldı.


Çalışmalar program dahilinde devam ederken, 29 Mayıs Cuma gününe kadar beldede bulunan tüm camilerin temizliği ve dezenfeksiyonu tamamlanmış olarak ibadete açılacağı bildirildi.

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