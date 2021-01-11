Boğaziçi’nde Batı fitnesi! Almanya ve Fransa’da gösterilere destek

Levent Sonat

Türkiye düşmanlığı yapmak için hiçbir fırsatı kaçırmayan Batılılar, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan provokasyona da destek çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasından hemen sonra Türkiye’deki sol basın bile daha haber yapmaya fırsat bulamazken sahne alan Alman DW ile Euronews fitilini ateşlediği Türkiye’deki eylemlerle yetinmeyip Almanya ve Fransa’da da destek gösterileri yapılmasına öncülük etti.

Yaptığı yayınlarla Erdoğan düşmanı solcuları harekete geçiren batı basını, fitne ekmek için yine fırsatı kaçırmadı. Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Humboldt Üniversitesi önünde bir araya gelen Boğaziçi Üniversitesi mezunları ile bazı Alman öğrenciler ve öğretim görevlileri, rektör Bulu’ya karşı olduklarını ortaya koyup Türkiye’deki provokatörlere destek gösterisi yaptı. DW ve Euronews’in manşetten verdiği haberlere göre Boğaziçi Üniversitesi ile dayanışma eylemi düzenleyen Türk solcular ve destekçisi Almanlar “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” yazılı pankart taşıdı.

Alman basını abartarak verdi

Türk polisinin provokatörlerin içeriye girmemesi ve olayların daha fazla büyümemesi için Boğaziçi’nin kapısını kelepçelemesine gönderme yapan Erdoğan düşmanı sözde eylemciler Humboldt Üniversitesi kapısını kelepçeledi. Türkiye’deki fitneyi ateşlemek için fırsat kaçırmayan Alman basını gösteriyi abartarak vererek, Türkiye’deki rektör seçiminin yanlışlığından dem vurdu.

Alman basını provokasyonu tırmandırmak için görüşlerine yer verdiği Erdoğan düşmanı solcular, “Türkiye’deki tüm üniversiteler, devletin ve hükümetin müdahalelerinden korunmuş olarak kendi kendini yönetmelidir. Atanan rektör istemiyoruz” ifadelerini kullandı. Almanya’da rektörlerin eğitim bakanlığı tarafından atandığı gerçeğini unutan Alman basını da sözde eylemci maşalarının görüşlerine destek verdi.

Fransızlar da nefretini kustu

Almanya’dan sonra rektör Melih Bulu’ya yönelik protestolara Fransa’dan da destek geldi.

Paris Place de la Sorbonne Üniversitesi’nde, Bulu’ya karşı eylem düzenleyerek, “Üniversitelere Özgürlük”, “Her Yer Boğaziçi Her Yer Direniş”, “Kayyuma Karşı Omuz Omuza” pankartları ve dövizleri açıldı. Alman basını gibi Fransız medyası da yapılan gösterileri geniş şekilde verip Türkiye ve Erdoğan’a yönelik nefret söylemlerini yeniden dile getirdiler.