Boğaziçi Üniversitesi’ne kim atandı? Boğaziçi Üniversitesi yeni rektörü kim?

Boğaziçi Üniversitesinde Prof. Dr. Melih Bulu Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alındı. Melih Bulu’nun yerine kimin Boğaziçi Üniversitesi olacağı merak ediliyordu. Gelen son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi’ne atama yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesinde Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci üniversitenin yeni rektörü olarak vekaleten görevlendirildi. Rektörlük adaylığı için başvuru ilanına çıkıldı.

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir?

Prof Naci İnci, lisans derecesini 1987 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi'nden; ve doktora derecesini 1993 yılında Heriot-Watt Üniversitesi, Edinburgh, İngiltere'den almıştır. 1993-1994 yılları arasında Stanford Üniversitesi, CA, ABD Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde fiber optik iletişim sistemleri üzerine doktora sonrası araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 1996 yılında Doçentliğe yükseldi. 1999 yılına kadar aynı bölümde çalıştı. 1999-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin laboratuvarlarının ve müfredatının kurulmasında aktif rol aldı. Üniversite ve sanayi arasında güçlü ilişkiler geliştirdi; ve ülkenin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri için iki uluslararası patent aldı. 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Profesörü olarak katıldı. 2013-2020 yılları arasında yaklaşık 5 yıl Fizik Bölüm Başkanlığı yapmıştır. Prof İnci, akademik kariyeri boyunca aşağıdaki kurumlarda görev almıştır:

- 4. Fizik Enstitüsü, Stuttgart Üniversitesi, Almanya (2002)

- Elektronik Mühendisliği Bölümü, Gunma Üniversitesi, Japonya (1998-1999)

- Uygulamalı Optik Bölümü, Norveç Teknik Üniversitesi (1998)

- Fizik Bölümü, Heriot-Watt Üniversitesi, Edinburgh (1997)