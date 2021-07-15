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Eğitim Boğaziçi Üniversitesi rektörü ne zaman seçilecek? Boğaziçi Üniversitesi rektör başvurusu ne zaman sona eriyor?
Eğitim

Boğaziçi Üniversitesi rektörü ne zaman seçilecek? Boğaziçi Üniversitesi rektör başvurusu ne zaman sona eriyor?

Boğaziçi Üniversitesi rektörü kim? Boğaziçi Üniversitesi rektörü ne zaman seçilecek? Boğaziçi Üniversitesi rektörü ne zaman belli olacak? Boğaziçi Üniversitesi rektörü olarak görev yapan Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alınması sonrası Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne vekaleten Melih Bulu’nun yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı. Peki Boğaziçi Üniversitesi rektörü ne zaman atanacak? Boğaziçi Üniversitesi rektörlük seçimi ne zaman yapılacak? Boğaziçi Üniversitesi rektörü kim olacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-15 11:40:00 - 2021-07-15 11:47:47
Boğaziçi Üniversitesi rektörü ne zaman seçilecek? Boğaziçi Üniversitesi rektör başvurusu ne zaman sona eriyor?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Boğaziçi Rektörlüğü’ne Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’yi vekaleten görevlendirildi. Boğaziçi Üniversitesi rektörü kim olacak, Boğaziçi Üniversitesi rektörü ne zaman seçilecek? Boğaziçi Üniversitesi rektörü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ne zaman atanacak? soruları da Prof. Dr. Melih Bulu’nun istifası sonrası merak edilir oldu. 

Melih Bulu'nun görevden alındığı Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekaleten Prof. Dr. Naci İnci atandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince görevinden alındı.

Boğaziçi Üniversitesi rektör ataması ne zaman yapılacak?

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne, vekaleten üniversitenin rektör yardımcısı olan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı. Rektörlük adaylığı için başvuru ilanına çıkıldı. Başvurular 2 Ağustos'a kadar devam edecek. İnci, Melih Bulu döneminde rektör yardımcılığına getirilmişti.

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir? Mehmet Naci İnci nereli? Mehmet Naci İnci nerede görev yapıyor?
Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir? Mehmet Naci İnci nereli? Mehmet Naci İnci nerede görev yapıyor?

Biyografi

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir? Mehmet Naci İnci nereli? Mehmet Naci İnci nerede görev yapıyor?

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