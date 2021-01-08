Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu istifa edecek mi? Erdoğan Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara ne dedi?

Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerle neden görüşeyim? Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var.” diyerek Boğaziçi Üniversitesindeki olayların ülkeyi karıştırmak isteyen şer güçlerin maşası olduğunu vurgulamış oldu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eylemlerin düzenlendiği noktaya giderek örgütlü dayanışma vurgusu yapması tepki çekerken Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerle neden görüşeyim? Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır" dedi. Erdoğan açıklamalarının devamında, "Bunlar öğrenci değil. Yaptıkları nedir? Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır. Bu rektör yasalar dışında atanmamıştır. Yasalar neye amir ise, Melih Bey de buraya atanmıştır. Geçmişine baktığımızda o da bu üniversite içinden yetişmiş bir arkadaşımızdır. Görevinin başındadır." ifadelerini kullandı.