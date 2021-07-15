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Eğitim Boğaziçi Üniversitesi rektörü kim olacak? Boğaziçi Üniversitesi rektörü belli oldu mu?
Eğitim

Boğaziçi Üniversitesi rektörü kim olacak? Boğaziçi Üniversitesi rektörü belli oldu mu?

15 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları yayımlandı. Kararla Boğaziçi Üniversitesi rektörü Meluh Bulu görevinden alındı. Pek çok kişi bu kararın ardından “Melih Bulu’nun yerine kim atandı?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Boğaziçi Üniversitesi rektörü kim oldu?

Yeniakit Publisher
2021-07-15 08:55:00 -
Boğaziçi Üniversitesi rektörü kim olacak? Boğaziçi Üniversitesi rektörü belli oldu mu?

Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi ile İstanbul Arel Üniversitesine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre; Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, görevinden alındı. Bulu’nun ardında Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne kimin getirileceği ise henüz açıklanmadı.

Prof. Dr. Melih Bulu kimdir?

Lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Bulu, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı.

Prof. Dr. Bulu özel sektörde proje mühendisi olarak CASA, Atak Helikopter ve F-16 programlarında çalıştı. P&G'de fabrika müdür yardımcılığı görevinde özellikle verimlilik ve maliyet tasarrufu alanlarında görevler alan Bulu, çalışma hayatında birçok üretim ve servis sektöründeki firmada strateji ve yönetim konularında danışmanlıklar yaptı.

Akademik uzmanlık alanları, firmaların, şehirlerin, bölgelerin ve sektörlerin rekabetçiliği, kümelenme, oyun teorisi, girişimcilik olan Prof. Dr. Bulu, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği’nin kuruluşunda yer alıp derneğin başkanlık görevini yapıyor.

Bulu, 2009’da başlayan akademik hayatı boyunca bölüm başkanlığı, MBA koordinatörlüğü, uluslararası iş birliği koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

İstinye Üniversitesi’nin Kurucu Rektörü olan Bulu, bu dört yıllık dönemde üniversitenin Times Higher Education Global Impact endeksine göre dünyanın ilk 400 üniversitesi arasına girmesini sağladı.

Geçen yılın başında Haliç Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Melih Bulu, eğitim dilinin İngilizce'ye dönüştürülmesi, Araştırma Üniversitesi hedefinin öncelenmesi konularına ağırlık vererek uluslararası endeksli yayın sayısının bir sene içerisinde yüzde 100'e yakın oranda artmasında ve Haliç Üniversitesi’nin dünyanın ilk 600 üniversitesi arasına girmesinde liderlik yaptı.

Resmi Gazete atama kararları
Resmi Gazete atama kararları

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