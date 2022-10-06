Boğaziçi Üniversitesi personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Güney Kampüs Etiler Kapı Girişinde yer alan başvuru noktasına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Noter onaylı vekâletname ile yapılan başvurular kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Başvurular incelendikten sonra, KPSS (B) grubu puan sırasına göre her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar adayların isim listesi ve yapılacak olan sınavın şekli ve sınavla ilgili diğer bilgiler www.boun.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs 34342 Bebek/İstanbul

Tel: 0212 359 4430

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