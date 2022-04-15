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Ekonomi Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Boğaziçi Üniversitesi’nin Fakülteleri ve Enstitülerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 14:55:00 -
Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre  ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan  doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına  katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları,  üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 nüsha dosya ve 5 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Personel Daire Başkanlığı’na,

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve  konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve  yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını,  araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari  görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 nüsha dosya ve 3 adet USB ile ilanın yayım

tarihinden itibaren l5 gün içinde Personel Daire Başkanlığı’na,

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, lisansüstü  tezlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını kapsayan belgeleri  içeren 1 nüsha dosya ve 3 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili  Fakülte Dekanlıklarına, İletişim Fakültesi için de Personel Daire Başkanlığı’na, başvurmaları  duyurulur.

(Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna  ilişkin olarak, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim  Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen  şartlardan en az birinin sağlandığına dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.)

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