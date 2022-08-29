Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor
Boğaziçi Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Görevlisi” alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na, Teknoloji Transfer Ofisi için Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Başkanlığı’na, Feza Gürsey Fizik ve Matematik Uygulama ve Araştırma Merkezi için de Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik Bölüm Başkanlığı’na yapılacaktır.
Başvuru için ‘’Akademik Görev için Müracaat Formu’’ http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Calisanlar/Formlar adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurularak ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi : 29.08.2022
Son Başvuru Tarihi : 13.09.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 16.09.2022
Sınav Giriş Tarihi : 21.09.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 27.09.2022
Başvuru Tipi : Şahsen / Posta
Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi : www.boun.edu.tr
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