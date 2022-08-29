Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na, Teknoloji Transfer Ofisi için Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Başkanlığı’na, Feza Gürsey Fizik ve Matematik Uygulama ve Araştırma Merkezi için de Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik Bölüm Başkanlığı’na yapılacaktır.

Başvuru için ‘’Akademik Görev için Müracaat Formu’’ http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Calisanlar/Formlar adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurularak ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi : 29.08.2022

Son Başvuru Tarihi : 13.09.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 16.09.2022

Sınav Giriş Tarihi : 21.09.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 27.09.2022

Başvuru Tipi : Şahsen / Posta

Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi : www.boun.edu.tr

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