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Gündem Boğaziçi Üniversitesi hangi semtte? Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne nasıl gidilir?
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi hangi semtte? Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne nasıl gidilir?

Boğaziçi Üniversitesi nerede? Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını bahane eden terör örgütü PKK, FETÖ başta olmak üzere sol terörist gruplar MLKP, DHKP-C militanları Boğaziçi üniversitesindeki rektör atanmasını bahane ederek ikinci bir gezi ihanetini amaçlamakta. CHP ve HDP’nin de desteklediği terörist gruplar gezi ihanetinde, Kobani olaylarında yapamadıkları kalleşliği Boğaziçi Üniversitesi üzerinden yapmaya çalışmakta. Peki Boğaziçi Üniversitesi nerede? Boğaziçi Üniversitesi hangi ilçede?

Yeniakit Publisher
2021-01-06 08:35:00 - 2021-01-06 08:36:05
Boğaziçi Üniversitesi hangi semtte? Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne nasıl gidilir?

Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör atamasını protesto eylemleri kısa sürede provokasyona dönüştü. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı sözde eylem yapan öğrencilerin Whatsapp üzerinden yönlendirildikleri ortaya çıktı. Boğaziçi Üniversitesi üzerinden sokakları yeniden karıştmak isteyen anarşist gruplara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmayan çok sayıda MLKP üyesi yakalandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Boğaziçi Üniveristesi kampüsü önünde toplanma çağrıları üzerine, "Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile gösteri ve toplantılar yasaklandı" açıklaması yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi nerede?

Üniversitenin birçok binası, doğusunda sınır olarak Boğaziçi ve Rumelihisarüstü tarihi kalesine sahip olan Güney Kampüs'te yer almaktadır. Bu kampüste üniversitenin en eski binaları bulunmaktadır. Kuzey Kampüs, Hisar Kampüs ve Uçaksavar Kampüsü üniversiteye yeni katılan olanakları içermektedirler. Boğazın Asya kıyısıda bulunan 5. kampüs, tarihi ,ulusal sismik istasyonlar ağının merkezi ve üniversitenin ünlü araştırma merkezi Kandilli Rasathanesine ev sahipliği yapmaktadır. Altıncı kampüs, Sarıtepe Kampüsü, Karadeniz kıyılarında ve kuzey ve güney kampüslerin kuzey batısında, 34 km uzaklıktadır.

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu kimdir?
Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu kimdir?

Biyografi

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu kimdir?

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