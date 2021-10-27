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Ekonomi Boğaziçi Üniversitesi akademisyen alıyor
Ekonomi

Boğaziçi Üniversitesi akademisyen alıyor

Boğaziçi Üniversitesi; Fakülteleri ve Enstitülerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 14:47:00 -
Boğaziçi Üniversitesi akademisyen alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre *  Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve  konferans  tebliğleri  ile  bunlara  yapılan  atıfları,  yönetimlerinde  devam  eden  ve  tamamlanan doktora   ve   yüksek   lisans   tez   çalışmalarını,   araştırma   faaliyetlerinin   kurumsallaştırılmasına katkılarını,   araştırma   ve   eğitim   faaliyetlerine   üniversite   dışından   sağladıkları   kaynakları, üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 5 adet CD veya USB ile 27.10.2021 tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,

*  Doçent  kadrosuna  başvuracak  adayların;  özgeçmişlerini,  bilimsel  yayınlarını,  kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek   lisans   tez   çalışmalarını,   araştırma   faaliyetlerinin   kurumsallaştırılmasına   katkılarını, araştırma  ve  eğitim  faaliyetlerine  üniversite  dışından  sağladıkları  kaynakları,  üstlendikleri  idari görevlerle  ilgili  bilgileri  kapsayan  belgeleri  1  nüsha  dosya  ve  3  adet  CD  veya  USB  ile  27.10.2021 tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,

*  Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosuna  başvuracak  adayların  ise;  özgeçmişlerini,  bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile 27.10.2021 tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlıkları veya Enstitü Müdürlüğüne başvurmaları duyurulur.

(Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin  olarak,  “Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim Yapılmasında  Uyulacak  Esaslara  İlişkin  Yönetmelik”in  8.  maddesinin  7.  fıkrasında  belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.)

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