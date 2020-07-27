Boğaziçi Üniversitesi 4 yıllık puanları başarı sıralamaları
2020 Boğaziçi taban puanları | Üniversite sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca aday kaç puanla nereye yerleşebileceklerini araştırmaya başladı. Boğaziçi Üniversitesi’ne yerleşmek isteyenler “Boğaziçi Üniversitesi bölümleri 2020” , “2020 Boğaziçi Üniversitesi taban puanları” , “Boğaziçi Üniversitesi’ne kaç puanla girilir?” konularını inceliyor. İşte, Boğaziçi Üniversitesi puanları.
Üniversite sınavı üç oturum şeklinde 27-28 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Sonuçlar ise 27 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Üniversite tercihleri ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Boğaziçi Üniversitesi’nde okumak isteyenler bölümleri puanları kontenjanları araştırıyor.
Boğaziçi Üniversitesi 4 yıllık puanları başarı sıralamaları
Boğaziçi Üniversitesi 4 yıllık taban puanları başarı sıralaması için tıklayınız
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YKS barajı kaç?
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekmektedir.