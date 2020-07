Üniversite sınavı üç oturum şeklinde 27-28 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Sonuçlar ise 27 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Üniversite tercihleri ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Boğaziçi Üniversitesi’nde okumak isteyenler bölümleri puanları kontenjanları araştırıyor.

Boğaziçi Üniversitesi 4 yıllık puanları başarı sıralamaları

Boğaziçi Üniversitesi 4 yıllık taban puanları başarı sıralaması için tıklayınız

YKS KONTENJAN BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS barajı kaç?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekmektedir.