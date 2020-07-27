  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

Boğaziçi Üniversitesi 4 yıllık puanları başarı sıralamaları

2020 Boğaziçi taban puanları | Üniversite sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca aday kaç puanla nereye yerleşebileceklerini araştırmaya başladı. Boğaziçi Üniversitesi’ne yerleşmek isteyenler “Boğaziçi Üniversitesi bölümleri 2020” , “2020 Boğaziçi Üniversitesi taban puanları” , “Boğaziçi Üniversitesi’ne kaç puanla girilir?” konularını inceliyor. İşte, Boğaziçi Üniversitesi puanları.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 12:01:00 -
Boğaziçi Üniversitesi 4 yıllık puanları başarı sıralamaları

Üniversite sınavı üç oturum şeklinde 27-28 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Sonuçlar ise 27 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Üniversite tercihleri ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Boğaziçi Üniversitesi’nde okumak isteyenler bölümleri puanları kontenjanları araştırıyor.

Boğaziçi Üniversitesi 4 yıllık puanları başarı sıralamaları

Boğaziçi Üniversitesi 4 yıllık taban puanları başarı sıralaması için tıklayınız

YKS KONTENJAN BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

 

YKS barajı kaç?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekmektedir.

Marmara Üniversitesi 2 yıllık bölüm taban puanları başarı sıralaması 2020
Marmara Üniversitesi 2 yıllık bölüm taban puanları başarı sıralaması 2020

Eğitim

Marmara Üniversitesi 2 yıllık bölüm taban puanları başarı sıralaması 2020

Eşit Ağırlıklı Programlar Bölümü taban puanları 2020 başarı sıralaması
Eşit Ağırlıklı Programlar Bölümü taban puanları 2020 başarı sıralaması

Eğitim

Eşit Ağırlıklı Programlar Bölümü taban puanları 2020 başarı sıralaması

Film Tasarım ve Yönetmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması
Film Tasarım ve Yönetmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

Eğitim

Film Tasarım ve Yönetmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

ODTÜ 4 yıllık puanları başarı sıralamaları
ODTÜ 4 yıllık puanları başarı sıralamaları

Eğitim

ODTÜ 4 yıllık puanları başarı sıralamaları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı