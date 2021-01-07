Boğaziçi provokatörleri hafif kızarık bir el fotoğrafı ile bunu iddia ettiler: Müvekkilim feci şekilde darp edildi
Boğaziçi Üniversitesi provokatörlerinin avukatlarından Engin Kara, hafif kızarık bil el fotoğrafı paylaşarak 'müvekkilim feci darp edildi' iddiasında bulundu.
Prof. Dr. Melih Bulu'nun, Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olarak görevlendirilmesini bahane eden CHP, HDP ve yasa dışı örgütlerin desteklediği provokatörlerden 36'sı gözaltına alındı. Zanlılardan 17'si Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilerek ifade işlemlerine başlandı.
Bir el fotoğrafı ile 'işkence' çığırtkanlığı!
Gözaltına alınanların birçoğunun öğrenci bile çıkmadığı Boğaziçi provokatörleri, emniyetteki işlemlerinin ardından Bayrampaşa Hastanesi'ne sevk edilirken, Avukat Engin Kara, basına hafif kızarmış bir el fotoğrafı servis ederek, "Müvekkilimi aracın kapısından aşağıya atmışlar. Kafasını kapıya çarpmış, elleri kelepçeli olduğu için yere düşmüş." iddiasını ortaya attı.