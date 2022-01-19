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Gündem Boğaziçi provokasyonunda hesap görülüyor! Öğrencilerini kışkırtan üç dekan görevden alındı
Gündem

Boğaziçi provokasyonunda hesap görülüyor! Öğrencilerini kışkırtan üç dekan görevden alındı

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), provokasyonların sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi'nin dekanlarından; Prof. Dr. Yasemin Bayyurt Kerestecioğlu, Prof. Dr. Özlem Berk Albachten ve Prof. Dr. Rıza Metin Ercan'ı görevden aldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 21:04:00 -
Boğaziçi provokasyonunda hesap görülüyor! Öğrencilerini kışkırtan üç dekan görevden alındı

 Yeniakit.com.tr 

Boğaziçi Üniversitesi'nde, "Rektör" bahanesi ile öğrencilerini kışkırtıp provokasyona öncülük eden isimlerden üçü, YÖK tarafından dekanlık görevinden alındı.

Öğrencilerini kışkırtıyorlardı!

YÖK, üniversitenin Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt Kerestecioğlu, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıza Metin Ercan'ı dekanlık görevlerinden aldı.

Görevden alınan üç dekan, Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlüğe atandığı günden beri, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyona destek verip, öğrencilerini kışkırtan isimlerdendi. Üniversiteyi bir eğitim kurumu olmaktan çıkartıp, provokasyon merkezine çeviren azınlık akademisyen grubu, rektörlüğe karşı sırt dönerek eylem yapmayı sürdürüyor.

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Yorumlar

Hıdır

Baro ve Tabipler için de bekliyoruz.
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"univetsitelerde, asisyal.medyada vs GETTOLASAN, FARKLI INANC/DUSUNCE/MEDYAYA KUDUZ GIBI SALDIRAN" ucu disaridaki tum hain, nankurt isbirlikci VANDALIZM/KAOS/OPERASYON APARATLARI KUSTURUN... PISMAN EDIN...dunyada bilim seviyesi, yayin sayisi dipte, fasizm

.......
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