Boğaziçi provokasyonu önlerini açtı: Galatasaray Üniversitesi öğrencileri Fransız öğretmenlerini bahane ederek başkaldırdılar!

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Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Galatasaray Üniversitesi'ndeki Fransız akademisyenlere B2 ve üzeri Türkçe dil yeterliliğine sahip olma zorunluluğu getirmiş, Galatasaray Üniversitesi öğrencileri ise "Öğretmenlerimiz Türkiye’de yasa dışı bulunma konumuna itilmiştir. Fransız öğretmenlerimizin içine sürüldüğü bu durum kabul edilemez. Fransız öğretmenlerimizin yanındayız." diyerek alınan karara başkaldırmıştı.

İki sayfalık mektup yayımladılar!

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri de Boğaziçi provokatörleri gibi sosyal medya hesabından iki sayfalık mektup yayımladı. Kabul etrmiyoruz. Vazgeçmiyoruz. Hocalarımızın yanındayız' denilen açıklamada GSÜ Direnişte başlığı kullanıldı:

'Fransa ne uyguluyorsa o uygulandı'

YÖK ise Fransız eğitmenlerden neden B2 düzeyinde dil yeterliliği istendiğini şu ifadelerle açıklamıştı:

"Galatasaray Üniversitesi’nin Fransa tarafından gönderilen hocalarından B2 düzeyinde Türkçe istendiği doğru. Fakat bu uygulama sadece 'mütekabiliyet esasında' istenen bir taleptir. Zira Fransa devleti bir yıl önce almış olduğu karar çerçevesinde masrafları Türkiye tarafından ödenmek üzere Fransa’daki üniversitelere ve ortaöğretim kurumlarına gönderilen Türkçe okutmanlarından ve din görevlilerinden B2 düzeyinde Fransızca istemeye ve bunu sağlayamayanlara vize vermemeye başlamıştır. Kurulumuz da uzun müddet sonuçsuz kalan müzakereler sonucu, mütekabiliyet esasında Fransa tarafından gönderilenler için de aynı şartı aramaya başlamıştır."