Boğaziçili gençlerden Erdoğan’a sürpriz!
Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a öğrenciler sürpriz yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni"ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanına gelişinde karanfillerle karşılandı.
Erdoğan, öğrencilerle samimi konuşmalar yaptı.
Erdoğan öğrencilerin isteklerini diledi.
Erdoğan, öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.
İşte Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni’nden kareler…
