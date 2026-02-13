  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Boğaziçili gençlerden Erdoğan’a sürpriz! Rusya'ya verileceği konuşuluyordu! Türkiye o ülkeyle S-400 görüşmelerine başladı Dünya devleri arasında artık! IFFHS tescilledi! Osimhen o listede... Milyoner'de şaşırtan anlar: Joker hakkını kullandığı soru şok etti! Türklerden altına hücum: Talep yüzde 160 arttı! Bu uyarıları not etmelisiniz... Bel ağrılarıyla ilgili uzmanlardan ezber bozan açıklamalar Bakan Ersoy'dan Batman'a kültür hamlesi: 3 yeni kütüphane daha... Antalya’da yağış rekoru! 40 günde bir yıllık yağmur yağdı Canan Karatay tek cümleyle uyardı: Sadesi gerçek şifa! Her kahvenin aynı olmadığını da...
Gündem
10
Yeniakit Publisher
Boğaziçili gençlerden Erdoğan’a sürpriz!
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Boğaziçili gençlerden Erdoğan’a sürpriz!

Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a öğrenciler sürpriz yaptı.

#1
Foto - Boğaziçili gençlerden Erdoğan’a sürpriz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni"ne katıldı.

#2
Foto - Boğaziçili gençlerden Erdoğan’a sürpriz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanına gelişinde karanfillerle karşılandı.

#3
Foto - Boğaziçili gençlerden Erdoğan’a sürpriz!

Erdoğan, öğrencilerle samimi konuşmalar yaptı.

#4
Foto - Boğaziçili gençlerden Erdoğan’a sürpriz!

Erdoğan öğrencilerin isteklerini diledi.

#5
Foto - Boğaziçili gençlerden Erdoğan’a sürpriz!

Erdoğan, öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

#6
Foto - Boğaziçili gençlerden Erdoğan’a sürpriz!

İşte Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni’nden kareler…

#7
Foto - Boğaziçili gençlerden Erdoğan’a sürpriz!

İşte Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni’nden kareler…

#8
Foto - Boğaziçili gençlerden Erdoğan’a sürpriz!

İşte Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni’nden kareler…

#9
Foto - Boğaziçili gençlerden Erdoğan’a sürpriz!

İşte Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni’nden kareler…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Davutoğlu'nun hayali baştan çöktü!
Siyaset

Davutoğlu'nun hayali baştan çöktü!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun daha geniş ittifak çağrısına ilk cevap geldi. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğl..
Akın Gürlek’i "doğramakla" tehdit etmişti! Küfürbaz Özgür’e yakışan ziyaret
Gündem

Akın Gürlek’i “doğramakla” tehdit etmişti! Küfürbaz Özgür’e yakışan ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a ağza alınmayacak küfürler yağdıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e, “Se..
Davutoğlu Parlamento muhabirlerine açıkladı: İsmim Epstein belgelerinde neden 39 kez geçiyor?
Siyaset

Davutoğlu Parlamento muhabirlerine açıkladı: İsmim Epstein belgelerinde neden 39 kez geçiyor?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM’de parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. Davutoğlu, toplantıda Epstein belgelerind..
ABD'liler şok: Hıristiyan giren, Müslüman çıkıyor! Cezaevlerinde cemaatle namaz
Dünya

ABD'liler şok: Hıristiyan giren, Müslüman çıkıyor! Cezaevlerinde cemaatle namaz

ABD’deki cezaevlerine girdikten sonra İslam’ı seçerek Müslüman olan mahkumların sayısı hızla artarken, mahkumlar vakit namazlarını de cemaat..
MTTB Başkanı’ndan İsmail Saymaz’a tokat gibi cevap! ‘MTTB sizi rahatsız ediyorsa bu rahatsızlığı vermeye devam edeceğiz!’
Siyaset

MTTB Başkanı’ndan İsmail Saymaz’a tokat gibi cevap! ‘MTTB sizi rahatsız ediyorsa bu rahatsızlığı vermeye devam edeceğiz!’

CHP’lilerin yeni atanan iki bakanla ilgili hazımsızlıkları sürüyor. Halk TV ekranlarında, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Milli Türk Tale..
İki hafta sonra 72 olacak! Başkan Erdoğan'ın hızı baş döndürüyor...
Gündem

İki hafta sonra 72 olacak! Başkan Erdoğan'ın hızı baş döndürüyor...

26 Şubat’ta 72 yaşına girecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. Başkan Erdoğan’ın ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23