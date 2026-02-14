  • İSTANBUL
Sinem'in katili ilk kez hakim karşısında! 'Karımın öldüğünü denize girerken öğrendim'
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sinem'in katili ilk kez hakim karşısında! 'Karımın öldüğünü denize girerken öğrendim'

Boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun'u öldüren ve olay yerine gelen bekçiyi yaralayan Ali Eren Somun , ilk kez hakim karşısına çıktı.

#1
Foto - Sinem'in katili ilk kez hakim karşısında! 'Karımın öldüğünü denize girerken öğrendim'

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi'nde hakkındaki uzaklaştırma kararını ihlal eden Ali Eren Somun, arka balkondan tırmanıp girdiği evde boşanma aşamasındaki 2 yıllık eşi Sinem Somun ile tartıştı. Tartışma büyürken, gelen sesleri duyan komşular da dışarıdaki bekçilere haber verdi. Çıkan arbedede Ali Eren Somun, tabancayla eşine ateş etti.

#2
Foto - Sinem'in katili ilk kez hakim karşısında! 'Karımın öldüğünü denize girerken öğrendim'

Bacağından ve sırtından vurulan Sinem Somun, hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli, bu sırada olay yerine gelen mahalle bekçisine de ateş etti. Mermilerden biri, bekçi E.E.'nin bacağına isabet etti. Ameliyata alınan E.E., tedavisinin ardından taburcu edildi.

#3
Foto - Sinem'in katili ilk kez hakim karşısında! 'Karımın öldüğünü denize girerken öğrendim'

YARGILANMASINA BAŞLANDI Tutuklu sanık hakkında 'Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme', 'Zincirleme tehdit', 'Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

#4
Foto - Sinem'in katili ilk kez hakim karşısında! 'Karımın öldüğünü denize girerken öğrendim'

Ali Eren Somun, Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya; Somum, tutuklu bulunduğu Elazığ’daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, Sinem'in ailesi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

#5
Foto - Sinem'in katili ilk kez hakim karşısında! 'Karımın öldüğünü denize girerken öğrendim'

"133 UĞURLU SAYIMDIR" Duruşmada olayı anlatan Ali Eren Somun, "Kimseyi öldürme kastım kesinlikle yoktur. Sevgiliyken bile evlilik hayatı yaşadık. Ailesi beni çok seviyordu. Ne olduğunu anlamadım, akrabasına söz verdiği için benden boşanmak istedi. Benimle sıkıntısı, sorunu olmadığını söylüyordu. Olay günü Sinem çok sarhoştu. Eşimle konuşmak için eve gittim. Silahla merdiven boşluğuna ateş ettim. Öldürme kastım yoktu.

#6
Foto - Sinem'in katili ilk kez hakim karşısında! 'Karımın öldüğünü denize girerken öğrendim'

BEKÇİ, SİNEM'İ TUTMAK İSTERKEN YARALANMIŞ Olayda yaralanan bekçi E.E. de "Olay günü 22.30'da Sinem'in evine geldi. Bir süre sonra komşular, bize evde gürültü olduğunu söyledi. Zile basmadan içerden sesleri duyduk. Sinem tam kapıyı açarken 2 el silah sesi duyduk. Yere düşen Sinem'i tutmak isterken ben de yaralandım. Ali Eren balkondan çıkarken, Sinem'e müdahale ettik" diye konuştu.

#7
Foto - Sinem'in katili ilk kez hakim karşısında! 'Karımın öldüğünü denize girerken öğrendim'

Duruşmada söz verilen Sinem'in annesi Derya Topaloğlu da gözyaşı dökerek, "Sonuna kadar şikayetçiyim" dedi. Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, Ali Eren Somun'un tutukluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 13 Mart'ta erteledi. Öte yandan duruşma sonrası adliye binası çıkışında Sinem'in anneannesi Gülnaz Topaloğlu fenalaştı. Yakınları tarafından banka oturtulan Topaloğlu, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Topaloğlu’nun durumunun iyi olduğu belirtildi./ kaynak: ensonhaber

