Boğaziçi Film Festivali’ndeki skandala sert tepki: ‘Irak'taki gibi bizde de kimyasal silah var, gel bu ülkeyi işgal et’ diyor, Amerika'ya selam çakıyor

ZEKERİYA SAY/İSTANBUL

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfınca bu yıl 10.’su gerçekleştirilen Boğaziçi Film Festivali’nin kapanış gecesine ‘Şebnem Korur Fincancı’ krizi damga vurdu.

Festival kapsamında ödüle layık görülen Yönetmen Özcan Alper, aldığı ödülü TSK’ya ‘kimyasal silah kullandı’ iftirası atan TTB’nin terör sevici tutuklu Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya ithaf etti.

Alper’in ihanete varan sözlerine törene katılan şuurlu sanatçılar kayıtsız kalmadı. Milli ve manevi değerlere olan saygısıyla bilinen Oyuncu Burak Haktanır, “O kadın TSK’ya iftira attı. Kaç gündür tüm PKK sayfaları onu destekliyor” diyerek, Alper’in skandal sözlerine tepki gösterdi. Haktanır’ın haklı tepkisine stüdyoda bulunan davetliler alkışlarla destek verirken, daha sonra sahneye çıkan Selcan Ergün adlı yönetmen, Haktanır’ın haklı tepkisini “Eril bir dil kullanıldı” ifadeleriyle eleştirerek, terör destekçisi Fincancı’dan yana saf tutu.

Ödül değil 'hükümeti vurma' gecesi

Önceki gece yaşananları Akit’e anlatan Oyuncu Burak Haktanır, “Önceki gece, Boğaziçi Filmi Festivali’nin kapanış gecesiydi. Bu ödül törenleri maalesef Türkiye’de artık iktidara vurma gecesi olarak planlanıyor sanki. Çıkan hükümete yükleniyor. Çıkan siyasal iktidarı eleştiriyor. Yok ‘İçinden geçtiğimiz şu karanlık günlerde’ diye lafa başlıyor. Zannedersin Suriye’deki gibi başına bombalar yağıyor. Her biriniz bölüm başı 100 bin lira, 200 bin lira para alıyor. Ayda 1 milyon cebinize koyuyorsunuz. Yaz tatili oldu mu Bodrum’dan, Antalya’dan çıkmıyorsunuz. Ulan Allah belanızı versin. Daha ne istiyorsunuz?" dedi.

"‘La Havle’ dedik, sustuk"

Haktanır şöyle devam etti:

“İlk çıkan, ‘bu karanlık günlerden’ dedi, ‘La Havle’ dedik, sustuk. Bir sonraki çıktı, ‘İnsanların cinsel yönelimlerinden dolayı önyargıya maruz kalmadığı bir ülke’ diyerek LGBT’ye selam çaktı, ona da sustuk. Üçüncüsü çıktı, kalktı ‘Ben bu ödülü aynı zamanda yakın arkadaşım olan şu anda da sırf barış dediği için hapiste olan Şebnem Korur Fincancı’ya atfen alıyorum’ deyince bana geldiler. Şebnem denen kadın bu sebepten alınmadı ki içeriye. TSK’ya iftira ettiği ve uluslararası arenada Türkiye’yi zora sokacak laflar ettiği, tam bir ajanlık faaliyeti yürüttüğü için tutuklandı. Ben de kalktım ayağa, ‘O kadın TSK’ya iftira attı’ dedim. ‘Günlerdir PKK sayfaları o kadının lehine övgüler diziyor, sen de burada övgüler diziyorsun. Yazıklar olsun.’ dedim. Ardından o oturdu bir sonraki yönetmen kadın çıkıp beni eleştiriyor. Çok üzücü bir durum.”

"Amerika'ya selam çakıyorlar"

“İktidarın birçok politikasını beğenmeyebilirsiniz. Bu çok normal. Bunu medeni şartlarda konuşuruz, tartışırız, birbirimize argümanlarımızı sunarız. Bu başka bir şey. Ama sen Türkiye Cumhuriyeti devletini uluslararası arenada zor durumda bırakıyorsun. Amerika ‘Irak’ta kimyasal silah var’ dedi 1 buçuk milyon insan öldü. Bunların derdi bu. Amerika’ya selam çakıyor. ‘Bizde silah var, gel bu ülkeyi işgal et’ diyor. ‘Tayyip Erdoğan’ı sallandır’ diyor.Yer miyiz biz bu numaraları.”