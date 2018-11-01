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Boğaz'dan geçen Alman savaş gemisinde dikkat çeken detay!

Alman F-214 borda numaralı 'FGS Lubeck' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Marmara'ya doğru giden geminin güvertesindeki askerler dikkat çekti.

01 Kasım 2018 Perşembe 13:25
Boğaz'dan geçen Alman savaş gemisinde dikkat çeken detay!

Ege Denizi'nden saat 10.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Alman Donanması'na ait, F- 214 borda numaralı, Bremen sınıfı, 'FGS Lubeck' isimli fırkateyn, saat 12.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur yolcu' yazısı önünden geçen Alman savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Alman savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında, güvertesinde askerlerin bulunması ise dikkat çekti.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 13:25
  1. Çanakkale Boğazı
  2. alman savaş gemis

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