0553 313 94 23

Boğaz'dan geçen ABD gemisinde dikkat çeken ayrıntı!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait 20 Borda numaralı USS 'Mount whitney' adlı gemi saat 17.00'da Marmara'dan İstanbul Boğazı'na girdi. Geminin arka kısmında askeri helikopter görülürken helikopterin yan tarafında ise ağır silahlar ile nöbet tutan askerler dikkat çekti.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 19:31
Boğaz'dan geçen ABD gemisinde dikkat çeken ayrıntı!

Savaş gemisine sahil güvenlik botları da eşlik etti. ABD savaş gemisinin geçişi sırasında çok sayıda askerin güvertede olduğu gözlendi. Geminin arka kısmında askeri helikopter görülürken helikopterin yan tarafında ise ağır silahlar ile nöbet tutan askerler dikkat çekti. 189 metre uzunluğunda 33 metre genişliğinde 'Blue Ridge' sınıfı komuta ve kontrol gemisi Karadenize açıldı. Dün de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait 78 Borda numaralı 'USS Porter' isimli güdümlü füze derstroyeri saat 16.30'da Marmara'dan İstanbul Boğazı'na girerek Karadeniz'e açılmıştı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 19:31
  1. İstanbul
  2. Savaş gemisi
  3. ABD
  4. Amerika Birleşik Devletleri
  5. USS Porter
  6. güdümlü füze derstroyeri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bomba iddia! "Final maçı Cüneyt Çakır'ın"
    1. Bomba iddia! "Final maçı Cüneyt..
    2. Uyum için üç KHK yayınlandı
    3. HDP'li Ayşe Acar'dan yemin rezaleti
    4. Boğaz'dan geçen ABD gemisinde dikkat..
    5. Bir KHK daha yayımlandı
    6. Mecliste gergin anlar! Barış Atay'ı..
    7. İngiltere, İsveç'i 2-0'la devirdi
    8. Ankara'da göçük faciası! Ölüler var
    9. Emniyetten anne-babalara kritik uyarı
    10. İsveçli aktivist: Filistin'e girişimi..
    11. CHP'li vekil 4. seferde yemin edebildi
    12. Trump açık açık tehdit etti: 7 yıl..
    13. Cumhuriyet tarihi boyunca yerli..
    14. Bakan Kaya'dan nafakazedeleri..
    15. Kuzey Kore'den ABD'ye çok sert tepki
    16. TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz..
    17. Afganistan'da kaymakama bombalı saldırı!
    18. Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması:..
    19. Bilecik'te makilik alanda yangın!
    20. CHP'de disipline sevk edilen Gürsel..
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Kadir Mısıroğlu konuşma yetisini kaybetti mi? Açıklama geldi!
    Kadir Mısıroğlu konuşma yetisini kaybetti mi? Açıklama geldi!
    Kendi ürettiği kurşun geçirmez yelek sonu oldu
    Kendi ürettiği kurşun geçirmez yelek sonu oldu
    En borçlu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
    En borçlu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
    İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...
    İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu