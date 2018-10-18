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Boğaz'dan böyle geçti! Dikkat çeken görüntü

Rus donanmasına ait 'Admiral Grigorovich' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Geminin geçişi esnasında güvertede onlarca askerin hazır kıt'a olması dikkat çekti.

18 Ekim 2018 Perşembe 10:17
Boğaz'dan böyle geçti! Dikkat çeken görüntü

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 'Admiral Grigorovich' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın 494 borda numaralı 'Admiral Grigorovich' isimli savaş gemisi, saat 08.45'te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Onlarca asker güvertede

Rus savaş gemisinin boğaz geçişine, güvenlik amacıyla Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerken güvertedeki onlarca askerlerin yeleksiz ve hazır kıt'a olması dikkat çekti.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 10:17
  1. Kilitbahir Kalesi
  2. Marmara Denizi
  3. Nara Burnu
  4. Kilitbahir
  5. Ege Denizi
  6. Çanakkale
  7. Marmara
  8. Ege

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