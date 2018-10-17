Boğazda dikkat çeken görüntü! Geçiş yaptı
Rus donanmasına ait askeri gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş sağladı. Gemiye sahil güvenlik botları eşlik etti.17 Ekim 2018 Çarşamba 17:24
Rus donanmasına ait ‘RFS Kildin’ adlı askeri destroyer gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Rus donanmasına ait ‘RFS Kildin’ adlı askeri destroyer gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Saat 16.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaşan gemi Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Gemiye boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik botu refakat etti.
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