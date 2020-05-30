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Yerel

Boğaz kıyıları pislik içinde

Beşiktaş, Ortaköy ve Arnavutköy sahilindeki pislikler görenlerin tepkisini çekiyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 14:03:00 -
Boğaz kıyıları pislik içinde

Beşiktaş, Ortaköy ve Arnavutköy sahilinde deniz üzerinde biriken çöp tabakaları görenlerin tepkisine neden oldu.

İstanbul Boğazını kullanan gemilerden ve çevredeki insanlar tarafından atılan çöplerin kıyıya vurmasıyla Ortaköy ve Arnavut Sahilinde çirkin görüntüler oluştu.

İstanbul Boğazı üzerinde oluşan kirlilik sebebiyle deniz anası sayısında da artış yaşandığı belirtildi.

İhbar üzerine gelen belediye ekipleri çalışma yaptı.

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