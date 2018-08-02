Boğaz iltihabının belirtileri nelerdir?

En belirgin özellik boğazda oluşan ağrı ve yanmadır. Ağrıyla beraber ateş, ses değişimi, yutkunma zorluğu, ürperti ve baş ağrısı gibi sorunlar ortaya çıkar. Bazı hastalar bu şikayetlerin yanında kulak ve boyun ağrıları da yaşayabilir.

Genel belirtilerin dışında yaşa göre ortaya çıkan belirtiler farklıdır. Yetişkin ve çocuklarda boğaz kuruluğu, ses kısıklığı, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, öksürük, hapşırma ve yorgunluk belirtileri görülür.

Bebeklerde ise boğaz şişliği, düşük derecede ateş, şişmiş lenf bezleri, yutma güçlüğü, burun akıntısı, sinirlilik, hapşırma ve sık ağlama belirtileri görülür. Çocukluk dönemlerinde daha sık görülen bu hastalık üç yaş altı çocuklarda viral enfeksiyon olarak ortaya çıkar.

Viral enfeksiyon belirtileri çocuklarda ses derinleşmesi, tıkanıklık ve sinüs ağrıları şikayetleri olarak ortaya çıkar. Özellikle kış dönemlerinde 5-10 yaş arası çocuklarda bu rahatsızlığa boğaz ağrısı ve yutkunma zorluğu şikayetleri sonucu rastlanır.

Bakteriyer olarak ortaya çıkan boğaz iltihabında ise ateş, baş ağrısı, şişmiş lenf bezleri, yorgunluk, hapşırma, öksürük gibi sorunların yanında bulantı ve kusma belirtileri de görülür.

Ayrıca yüksek ateş, damakta nokta şeklinde kanamalar, vücutta kırmızı döküntüler ve boyunda şişkinlik gibi şikayetler de bakteriyel boğaz iltihabının sık rastlanmayan fakat görülebilen belirtileridir.

Bu tarz bakteriyel enfeksiyon belirtileri görüldüğü zaman kesinlikle doktor tedavisi alınmalıdır. Bu iltihap çeşidi kendi kendine geçmez ve antibiyotik tedavi görmeyi gerektirir.

Eğer damakta küçük dili başka bir tarafa itecek şekilde bir şişlik, ağız açmada güçlük, çene ve boyunda sertlik, konuşma güçlüğü gibi belirtiler görülürse bu durum iltihabın apseleştiğinin habercisidir. Bu tür bir durumda da doktorun apseyi boşaltarak hastaya damardan antibiyotik vermesi gerekmektedir.

İnsan bademciğinde çukurlar bulunur ve bazen bu çukurlarda yemek artığı ve ölü hücreler kalabilir.Bu kalıntılar ağızda kötü koku ve yutkunmada rahatsızlık yaratabilir.

Bu yüzden her kötü koku boğaz iltihabı olarak düşünülmemelidir. Bademcik iltihabı ne şekilde olursa olsun boğaz ağrısını beraberinde getirdiği için ağrı olmayan ama sadece kötü koku olan durumlarda iltihaptan şüphelenmeye gerek yoktur.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.