Boğaz İçi Kıtalararası yüzme yarışlarında kulaç attı

Malatya Pelit Yüzme Spor Kulübünün Modern pentatlon Milli takım sporcuları Sümeyra Üstündağ ve Dila Şevin Doğan, 6,5 kilometrelik Boğaz İçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışlarını başarılı bir şekilde tamamladılar.

Malatyalı sporcuların zorlu parkuru tamamlamaları Malatya’daki antrenörleri ve ailelerini sevince boğdu. Sporcuların antrenörü milli takım antrenörü Rüstem Pelit yaptığı açıklamada, “Sporcularımız Malatya’yı yurt dışında olsun yurt içinde olsun başarılı bir şekilde temsil etmektedirler. Bu sporcularla ne kadar gurur duysak azdır. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu sporcularımızın dışındaki sporcularımızla da yoğun bir şekilde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Aralarında alt yapıdan gelen birçok sporcumuzmodern pentatlonda milli takıma girmeye aday sporculardır. Modern pentatlon 5 branştan oluşan bir spor dalıdır. Yüzme, koşu, lazerli silahla atış, eskrim ve binicilik dallarından oluşmaktadır. Şuanda lazerli silahımız arızalı olup, tam verim alamamaktayız. Buradan Malatyalı milletvekillerimize, iş adamlarımıza, başkanlarımıza da bu vesileyle sesleniyorum. Bizim en az iki tane lazerli silah almamız gerekiyor ama maalesef bu silah sporcularımızın bütçesini aşmaktadır. Eğer Malatyalı millet vekillerimiz devreye girerse iş adamlarımızın sponsor olabileceği düşüncesi içerisindeyim. Bu konuda ivedi olarak yardımlarını bekliyoruz” diye konuştu.