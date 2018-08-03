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Boğaz gemi geçişlerine yeniden açıldı

"Nissos Therassia" adlı tankerin, Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörlerce çekilmesi sonrası İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri yeniden başladı.

03 Ağustos 2018 Cuma 14:14
Boğaz gemi geçişlerine yeniden açıldı

Marmara Denizi'nde arızalanan "Nissos Therassia" adlı tankerin, Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörlerce çekilmesinin ardından İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri yeniden başladı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, tankerin planlı geçişi için İstanbul Boğazı, saat 08.00'de çift yönlü trafiğe kapatıldı. Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler tarafından çekilen tankerin boğazdan geçirilmesi yaklaşık 3,5 saat sürdü. 

Tankerin çekilmesinin ardından İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri, saat 11.30'dan itibaren tekrar başladı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 14:14
  1. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
  2. İstanbul Boğazı

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