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Ekonomi Boğaz geçişlerine güncelleme! ‘Dur yolcu’ zam geldi
Ekonomi

Boğaz geçişlerine güncelleme! ‘Dur yolcu’ zam geldi

Yeniakit Publisher
2024-06-13 15:31:00 -
Boğaz geçişlerine güncelleme! ‘Dur yolcu’ zam geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk boğazlarından geçen gemilerden alınacak ücretlere zam yapıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazlarından geçen gemi ücretleriyle ilgili bir duyuruda bulundu.

Bakan Uraloğlu, Türk Boğazlarından uğraksız bir şekilde geçen gemilerden alınan ücretlerde 1 Temmuz itibariyle yeni bir güncelleme yapılacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, boğazlardan uğraksız geçiş yapan gemilerin Altın Frank üzerinden tespit edilen ücretlerin 5.07 Dolar olacağını söyledi. Uraloğlu, “Yapacağımız bu güncelleme ile ücretleri 2022 yılı öncesine göre 6,3 katına çıkarmış olacağız. Bu sayede de devlet hazinemize döviz girişini artırmış olacağız.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazlarından uğraksız olarak geçen gemilerden alınan ücretlerin yeniden düzenleneceğini açıkladı. 39 yıl sonra ilk kez 7 Ekim 2022 tarihinde boğaz geçiş ücretlerine zam yaptıklarını anımsatan Bakan Uraloğlu, “1 Temmuz 2024 itibariyle de Denizcilik Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda ilgili kurumlarla yapılan çalışmalar neticesinde Cumhurbaşkanımızın kararı ile boğaz geçiş ücretlerinde yeni bir güncelleme daha yapıyoruz.” dedi.

Uraloğlu, Boğaz geçiş ücretlerinde Montrö Türk Boğazları Sözleşmesi hükümlerinin uygulandığını anımsatarak, “Daha önce 1983 yılından 7 Ekim 2022 yılına kadar sabitlenmiş bir değer üzerinden 0,80 Dolar ücret tahsil ediyorduk. 39 yılın ardından 7 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu ücretlerde yaptığımız güncelleme ile yaklaşık 5 kat arttırarak 4,08 Dolar’a yükselttik. Bu ücreti 1 Temmuz 2023 tarihinde de 4,42 Dolar’a çıkardık. Şimdi, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren de yeni bir güncelleme daha yaparak 5,07 Dolar’a yükseltiyoruz.” ifadelerini kullandı.
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Bakan Uraloğlu şöyle devam etti:

“1983’ten 2022 yılına kadar, yaklaşık 39 yıl boyunca sabit tutulan ve güncellenmeyen ücretler söz konusuydu. Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, ücretler 2022 yılından bu yana her yıl güncelleniyor. Bundan sonra da her yıl 1 Temmuz tarihinde güncellemeler devam edecek.

Montrö Türk Boğazları Sözleşmesine göre Türk Boğazlarından uğraksız geçen gemilerden sağlık denetimi hizmeti, fener hizmeti ve tahlisiye hizmeti olmak üzere 3 kalem üzerinden ücret alındığını aktaran Uraloğlu, “Ücretlerin hesaplanmasında, gemilerin net tonajı (NRT) baz alınırken, birim olarak da Altının ons fiyatına endeksli olan ‘Altın Frank’ esas alınıyor.” açıklamasını yaptı.

Son fiyat güncellemesine ilişkin verilere de değinen Bakan Uraloğlu, “10 bin net tonajlı bir gemiyi düşündüğümüzde, bu gemi 2022 yılındaki ilk güncellemeden önce fener, tahlisiye ve sağlık hizmetleri kalemleri için toplam 3 bin 240 Dolar ücret ödüyordu. 1 Temmuz 2024 sonrasında ise bu gemi toplam 20 bin 370 Dolar ücret ödeyecek. Yani yaptığımız güncellemelerle ücretleri 2022 öncesine göre 6,3 katına çıkarmış olacağız. Bu sayede de devlet hazinemize döviz girişi artmış olacak. Tahsil ettiğimiz ücretler ile dünyanın en riskli dar su yollarından olan Türk Boğazlarımızda deniz emniyeti ve güvenliğinin yanı sıra çevre emniyetini artırmak için gerekli altyapılarımızı ve trafik izleme sistemlerimizi sürekli geliştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

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