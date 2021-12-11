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Kadın - Aile Boğaz ağrısına hangi bitki çayları iyi gelir?
Kadın - Aile

Boğaz ağrısına hangi bitki çayları iyi gelir?

Üst solunum yollarında meydana gelen bir enfeksiyona ya da bakteriye bağlı olarak boğaz ağrısı gelişebilir.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 22:54:00 - 2021-12-11 22:57:40
Boğaz ağrısına hangi bitki çayları iyi gelir?

Koronavirüs endişesi yaşadığımız bugünlerde, havaların soğuması da kış hastalıklarının ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Şifalı bitkiler dünyasının en lezzetli ve en sıcak yorumlarından biri olan bitki çayları, yüzyıllar boyunca çeşitli sağlık sorunlarını iyileştirmek için kullanılmıştır.

Türk mutfağının klasiklerinden biri olan siyah çay, yeşil çay ve beyaz çay akla ilk gelen seçeneklerdir ve her biri, rahatlatıcı etkileri ve sıcaklığı ile boğazına iyi gelecektir. 

Boğaz ağrısına iyi gelen bitki çayları

  • Adaçayı 
  • Meyan Kökü Çayı 
  • Okaliptüs Çayı 
  • Zencefil Çayı 
  • Nane Çayı 
  • Papatya Çayı

Diğer yöntemler ise; 

Ilık su ile karıştırılmış bal içmek de boğazı yumuşatacak ve ağrıları hafifletecektir. Ayrıca ballı ılık su içmek boğaz ağrısı yutkunma zorluğuna iyi gelir. Tuzlu su ile gargara yapmak da boğazı rahatlatacaktır.

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