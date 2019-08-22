Boğalar şampiyona öncesi kampa girdi

Kafkasör Yaylasında bu yıl üçüncüsüdüzenlenecek olan Türkiye boğa güreşi şampiyonasında güreşecek olan Ege’nin şampiyon boğaları Kafkasör Yaylası’nda kampa girdi.

24-25 Ağustos tarihleri arasında Artvin’in Kafkasör Yaylası’nda bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası için Karadeniz ve Ege Bölgeleri illerden getirilen boğalar Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası’ndaarenaya çıkacak. Ege’den getirilen 8 boğa şampiyona öncesi sahipleri eşliğinde kampa girdi.

Artvin’in Kafkasör Yaylası’nda 200 yıldır yaşatılan boğa güreşleri geleneği, üç yıl önce Türkiye Şampiyonasına dönüştürüldü. Boğacılar Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve Artvin, Aydın, Erzurum, Rize, Muğla, Bursa, İstanbul, Antalya illerinden getirilecek ve 700 - 850 kilogram arasında 56 boğanın katılacağı Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası, 24-25 Ağustos tarihleri arasında Artvin’in Kafkasör Yaylasında yapılacak. 11 kategoride yapılacak güreşler için Kafkasör yaylasında kampa giren boğa ve sahipleri için geri sayım başladı.

8 şampiyon boğa Kafkasör’de güreşlere hazırlanıyor

Boğa Güreşi Türkiye Şampiyonası için Muğla ve Aydın’dan getirilen ’Kırcı’, ’Ertuğrul’, ’Yıldırım’, ’Demir Yankow’, ’ Jetfadıl’, ’ Yeryaran’, ’Paşa’ ve ’Aslan’ isimli 8 boğa kategorilerinde güreşecek. Kafkasör Yaylası’nda sahiplerinin kampa aldığı Ege Bölgesi’nden getirilen boğalar sabah yürüyüş ve koşu ile spor yaptırılarak pekmez, üzüm kurusu, arpa, yumurta, mısır gibi özel ürünlerle besleniyor.

Bin 200 rakımlı Kafkasör yaylasında geçici olarak boğalar için özel ahır,sahipleri için ise baraka inşa edildi. Burada boğalarıyla birlikte kalan boğa sahipleri boğaların iklim ve ortama uyum sağlaması için 10 gün önceden boğaları kampa soktular.

Aydın’dan şampiyonaya katılmak üzere Artvin’e getirilen ve kariyerinde bir çok kez birincilik bulunan 770 kilogram ağırlığındaki ‘Paşa’ isimli boğanınbakıcısı Mehmet Özcan,boğasını arpa, yem, incir burçak gibi özel besinlerle beslediklerini ifade ederek günlük sporunu da eksik etmediğini söyledi.

"Bu bizim mesleğimiz değil hastalığımız aşkımız"

750 kilogramlık Jet Fadıl isimli boğasıyla güreşlere Aydın’dan katılanMuammer Kuruş ise15 yıldır boğacılık yaptığını ifade ederek, “boğa güreşleri bizim mesleğimiz değil, hastalığımız, aşkımız oldu. Boğamızı buraya güreştirmek için getirdik. Öncesinde burada kapma girdi. Hepimiz buraya kazanmak için geldik. Güçlü rakiplerimiz var inşallah sonuç iyi olur” dedi.

Şampiyonaya ilginin artarak devam ettiğini belirtenArtvin Boğacılar Spor Kulübü başkanı Kenan Köse’de bu etkinliğin kültürel bir kaynaşma olduğunu ifade ederek,”bu sayede binlerce insan tanıdık, turizme katkı sağladık. Kültürümüzü yaşatmak için, atalarımız bugüne kadar böyle getirmişler, biz bunu ulusalar arsı seviyeye getirmeyi hedefliyoruz.Bu anlamda hem Artvin’imizihem de Kafkasör’ün tanıtımına katkı sağlamayı amaçladık”diye konuştu.