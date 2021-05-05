Boğaç Aksoy kimdir? Boğaç Aksoy hastalığı nedir?

Arka Sokaklar dizisinde oynayan Boğaç Aksoy lenfomaya yakalandığını açıkladı. Boğaç Aksoy, " Sevgili dostlarım. Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki Lenfoma kanserine yakalandım uzun bir süre daha olamayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza telefonlarınıza dönemezsem de affedin" paylaşımında bulundu.

Boğaç Aksoy kimdir?

Boğaç Aksoy 30 Temmuz 1989’da İzmit’te dünyaya geldi. 2006 yılında Fenerbahçe Lisesi'nden mezun olan Boğaç Aksoy üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamladı. Boğaç Aksoy, oyunculuğunu geliştirebilmek için de kuruculuğunu Vahide Gördüm ve Altan Gördüm'ün üstlendiği Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Lenfoma nedir?

Lenf kanseri (lenfoma) vücudun savunma hücreleri olan lenfositlerin kanserleşerek kontrolsüz büyümesidir. Lenf kanseri en sık görüldüğü yerler; lenf bezleridir. Lenf bezleri vücudun en önemli savunma mekanizmalarından biridir.