Boğa, sahibini öldürdü Tunceli’de boğanın saldırıp vurduğu 61 yaşındaki sahibi hayatını kaybetti.

Tunceli’de boğanın saldırıp vurduğu 61 yaşındaki sahibi hayatını kaybetti.

Olay, Ovacık ilçesi Karayonca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy sakinlerinden 61 yaşındaki Kahraman Tekin, boğasını bağlamak isterken saldırısına uğradı. Boğanın vurduğu Tekin ağır yaralandı. Ovacık Entegre Hastanesine kaldırılan Tekin, ilk müdahale sonrası ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildi. Tekin hastanedeki yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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