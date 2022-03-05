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Spor Boey: Gol atarken de topluca atıyoruz
Spor

Boey: Gol atarken de topluca atıyoruz

Galatasaray'da Sacha Boey Konyaspor mağlubiyetinin ardından, sorunun sadece defansta olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 21:49:00 -
Boey: Gol atarken de topluca atıyoruz

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçın ardından Galatasaray'da Sacha Boey açıklamalarda bulundu.

"Sorun sadece defansta değil"

Boey açıklamalarında, "Konyaspor çok iyi oynadı. Biz yeteri kadar reaksiyon gösteremedik. Gösteremeyince de maçı kaybettik. Sorun sadece defansta değil, gol atarken de topluca atıyoruz." ifadelerini kullandı.

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