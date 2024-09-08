Boeing’ten Polonya’ya CH-47 helikopteri teklifi kararı: Yeni gelişme ortaya çıktı!

Boeing, Polonya’da devam eden Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda Polonya’ya CH-47 Chinook helikopteri teklifinde bulundu.

Boeing, Polonya’da halihazırda devam eden Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda yeni olası iş birliktelikleri için açıklamalarda bulundu. Şirket, fuar kapsamında Polonya’ya CH-47 Chinook helikopterinin tedariki için teklifte bulunduklarını belirtti.

Boeing Avrupa ve Amerika’nın Uluslararası İş Geliştirme Kıdemli Direktörü Tim Flood teklifle ilgili olarak, “Chinook, elli yıldan uzun süredir Avrupa savunma ve insani yardım misyonlarının önemli bir parçası oldu ve Polonya’nın müttefik kuvvetlerle iş birliğini artıracak ve ülkenin savunma ihtiyaçlarını destekleyecek. Chinook’un entegre edilmesi yalnızca Polonya’nın yeteneklerini geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda müttefik kuvvetlerle iş birliğini de güçlendirecek ve böylece ülkenin savunma gereksinimlerini karşılayacaktır.” dedi.

Varşova yönetiminin sipariş vermesi durumunda kaç adet helikopter tedarik edeceği veya yakın vadede daha geniş kapsamlı bir sektörel rekabetin başlayıp başlamayacağı henüz belli değil. Şirket bununla birlikte Polonya’ya geliştirilmiş kaldırma kapasitesi, uzatılmış menzil ve daha fazla operasyonel esneklik gibi modernleştirilmiş geliştirmeler içeren Chinook’un en son CH-47F Block II versiyonunu sunuyor. Block II varyantı, Chinook’un kanıtlanmış yetenekleri üzerine inşa edilerek artırılmış dayanıklılık ve gelecekteki yükseltmeler için bir temel sağlıyor.

CH-47 Chinook helikopterin son alıcısı Almanya olmuştu

Şu anda 9 NATO üyesi de dahil olmak üzere 20 ülkede 950’den fazla Chinook helikopterinin hem askeri hem de insani operasyonlarda başarılı konuşlandırmalarla dolu uzun bir geçmişi var. En son Almanya helikopterin 21. müşterisi oldu ve bu da Chinook’un ağır kaldırma görevleri için güvenilir ve çok yönlü bir platform olarak itibarını daha da sağlamlaştırdı.

İlgili teklifle beraber Boeing’in Dikey Kaldırma Programları İş Geliştirme Lideri Adam Hodges, Polonya’nın olası Chinook helikopteri tedarikini Polonya’nın yeni tedarik ettiği Apache helikopterleriyle birlikte çalıştırmanın avantajlarını vurguladı. Hodges, “Chinook’u yeni edinilen Apache’lerle birlikte çalıştırmak, tamamlayıcı kabiliyetleri nedeniyle Polonya Silahlı Kuvvetleri için bir kuvvet çarpanı görevi görecek. Apache ve Chinook helikopterlerinin birleşimi daha fazla operasyonel etkinlik ve daha geniş bir görev yelpazesi yürütme yeteneği sağlıyor.” dedi.

Breaking Defence tarafından yapılan habere göre ise ABD Ordusu’nun CH-47F Block II projesi iptal edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Ancak üst düzey bir şirket yetkilisine göre, her şey planlandığı gibi giderse 2025 mali yılı sonlarında imzalanması planlanan tam oranlı üretim sözleşmesi nedeniyle uzun vadede güvenli bir geleceğe sahip gibi görünüyor. Boeing, şirket açıklamasında Block II’nin eski Block 1 helikopterlere göre daha fazla “kaldırma ve menzil” sağladığını belirtmişti.