Boeing'teki korkunç gerçek ortaya çıktı!

Etiyopya ve Endonezya beş ay arayla düşen ve yüzlerce insanın olümüne neden olan uçak kazalarıyla ilgili yeni raporlar çıkmaya devam ediyor. The New York Times'a göre, düşen ve kimsenin kurtulamadığı bu iki Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağında, ekstra olarak satılan iki güvenlik önlemi yoktu.

Kar marjını yükseltmek için güvenlik paketi almadılar

Donanımhaber'in haberine göre her iki kaza için resmi soruşturma raporu yayınlanmamış olsa da, genel teori uçakların MCAS yazılımı (Maneuvering Characteristics Augmentation System) yüzünden düştüğü yönünde. MCAS sistemini Boeing uçaklar için geliştirilen ve burnu otomatik olarak aşağı iterek durmayı engelleyen yeni bir güvenlik sistemi olarak açıklayabiliriz. Her ne kadar dikkatler bu özelliğe çekilmiş olsa da kazaların farklı nedenleri olabilir.

MCAS sistemi, uçağın yukarı dönük olduğunu sağlıklı bir şekilde tespit etmek için iki sensöre ihtiyaç duyuyor ve durmayı önlemek için burnu otomatik olarak aşağıya doğru itiyor. Ancak raporda yer alan bilgiler, düşen iki Boeing 737MAX yolcu uçağında, ekstra güvenlik paketi olarak sunulan bu sensörlerden olmadığı yönünde. En önemli nokta ise FederalHavacılıkİdaresi'nin bu tip güvenlik önlemlerini zorunlu tutmaması. Düşen iki yolcu uçağının havayolu şirketlerinin de, kâr marjlarını yüksek tutmak için ek güvenlik paketi almadıkları belirtiliyor. Son olarak ortaya çıkan bu durumun soruşturmaya dahil edildiği de sızan bilgiler arasında.