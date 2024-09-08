Boeing'in arızalanan Starliner mekiği Dünya'ya döndü

NASA, Butch Wilmore ve Suni Williams adlı astronotları taşıyan ve arızalanması sonucu haziran başından bu yana uzay istasyonunda bekleyen Starliner mekiğinin otomatik pilotla Dünya'ya dönüşüne ilişkin açıklama yaptı.

Astronotlar teknik sorunlar nedeniyle ISS'de kalmaya devam ediyor

Açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yola çıkan mekiğin ABD'nin New Mexico çölündeki White Sands Uzay Limanı'na indiği bildirildi. Boeing, 2 ertelemenin ardından 5 Haziran'da 2 NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.

Helyum sızıntısı tespit edilen mekikte yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve aracın Dünya'ya dönüşü 4 kez ertelenmişti. Boeing'in arızalı kapsülüyle 2 astronotu Dünya'ya geri getirmenin çok riskli olduğuna karar veren NASA, astronotların 2025 Şubat ayına kadar uzayda tutulacağını açıklamıştı.

Astronotlar önümüzdeki yılın Şubat ayında Crew-9 görevi kapsamında SpaceX'in Dragon uzay aracıyla geri dönecekler. Böylece astronotların 1 hafta sürmesi gereken test uçuşu 8 aydan fazla sürmüş olacak. Son olarak NASA, arızalı Starliner mekiğinin iniş videosunu X hesabından yayınladı.