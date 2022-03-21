Boeing 737 yolcu uçağı üreticisi kim? Boeing 737 yolcu uçağı Türkiye’de var mı?

Boeing 737 Classic, Boeing tarafından üretilmiş olan bir dar gövdeli uçak serisi. Orijinal Boeing 737'nin ikinci jenerasyonu. Gelişimine 1979 yılında başlandı. İlk varyasyon olan 737-300, ilk uçuşunu Şubat 1984'te gerçekleştirdi ve hizmete aynı yılın Kasım ayında girdi. Daha uzan olan 737-400, ilk kez Şubat 1988'de uçtu ve aynı yıl hizmete girdi. En kısa varyasyon olan 737-500 ise ilk uçuşunu Haziran 1989'da gerçekleştirdi ve 1990'da hizmete girdi.

Daha az yakıt tüketmesi için yüksek bypass oranına sahip CFM56 motorları kullanıldı ve uçuş sistemleri geliştirildi. 133,500–150,000 lb (60.6–68.0 t) arası olan azami kalkış ağırlığı ile 2,060 ila 2,375 nmi (3,815 ila 4,399 km) uçabiliyor. 102 ft (31 m) uzunlukta olan -500 modeli 737-200'e benziyor ve 110 ila 132 yolcu taşıyabiliyor. The 110 ft (33.4 m) olan -300, 126 ila 149 yolcu taşıyabilirken 120 ft (36.4 m) olan -400 ise 147 ila 168 yolcu taşıyabiliyor.

İlk çıktığında McDonnell Douglas tarafından üretilen McDonnell Douglas MD-80 ile rekabet ediyordu. Airbus A320'nin üretilmeye başlanmasından sonra Boeing sunduğu uçakları güncellemek için 737 Next Generation serisini geliştirdi ve -300/400/500 varyasyonlarını 737 Classic olarak tanımladı. 1984'te başlayan ve 2000 yılında biten üretim süreci sonrasında toplamda 1,988 uçak teslim edildi: 1,113 adet -300, 486 adet -400 ve 389 adet -500.

Boeing 737-800

Boeing 737 ailesinin yeni jenerasyonu olarak üretilen B737-800, dar gövdeli orta menzilli bir uçak olarak Türk Hava Yolları filosunda bulunuyor. Dünyanın en çok tercih edilen modellerinden biri olan Boeing 737-800 iç tasarımı ve estetik dış görünüşü ile göz doldururken uçak içi eğlence sistemleri ve konforlu koltuklarıyla Türk Hava Yolları ile uçma ayrıcalığını yolcularımıza yaşatıyor. 1997 yılından beri gökyüzünde olan B737-800, 39.5 metre uzunluğunda ve yerden 12.5 metre yüksekliğe sahip bir uçak. 5436 kilometre maksimum menzile sahip model, maksimum 938 km/s hıza ulaşabiliyor. B737-800, iki kabinli oturma düzeninde 162, tek kabinli oturma düzeninde 189 kişiye kadar yolcu taşıyabiliyor.

Yolculara yolculuk boyunca rahat bir şekilde hareket etme kabiliyeti sağlayan geniş iç kabini ile B737-800, size mükemmel bir seyahat vadediyor. Uçaklarımızda bulunan HEPA (Yüksek Verimli Partikül Hava Filtresi) filtreleri; 0,3 mikrona kadar havadaki tüm partiküllerin %99,97'sini havadan arındırabilen özel bir filtreleme sistemidir. HEPA filtreleri, uçaktaki havanın temiz ve güvenli olmasını sağlar.