Bodrum’un Sarı Yazında Koşmak İçin Son 60 Gün!

2-3-4 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek Bodrum Yarı Maratonu için geri sayım başladı. Kayıtlar tüm hızıyla devam ederken, sporcular 21K, 10K ve 5K parkurlarında Bodrum’un tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde koşmanın heyecanını yaşayacak.

Bu yıl 9. kez düzenlenecek Bodrum Yarı Maratonu, Mint Organizasyon tarafından; Asics ve Bodrum Belediyesi ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası ve BODER destekleriyle gerçekleştirilecek. Organizasyonda Acıbadem, Garmin, Uludağ Premium, Herbalife, Very Chic Hotel, 3 Enerji Elektrik, Sünger Pizza, Müskebi Suit Apart ve Fifi Bistro co-sponsor olarak yer alacak.

TARİHİ SOKAKLARDA KOŞACAKLAR

Her yıl binlerce sporcuyu ve sporseveri Bodrum’da buluşturan organizasyon, sadece bir yarış olmanın ötesinde; tarihi ve doğal güzelliklerin iç içe geçtiği benzersiz bir rota sunuyor.

Bodrum Belediye Meydanı’ndan başlayacak yarışlarda sporcular; Myndos Kapısı, Antik Tiyatro, Marina, Bitez ve Kumbahçe Sahili gibi kentin simge noktalarından geçerek Ege’nin eşsiz manzarası eşliğinde mücadele edecek. Antik çağlardan günümüze uzanan tarihi yapılar, beyaz evleri, begonvillerle süslenmiş sokakları ve deniz manzarasıyla Bodrum, katılımcılara unutulmaz bir koşu deneyimi yaşatacak.

ÜÇ FARKLI PARKURDA BODRUM’U KEŞFEDECEKLER

Bodrum Yarı Maratonu, 21K, 10K ve 5K parkurlarıyla her seviyeden koşucuya hitap ediyor. Üç parkurun da başlangıç noktası Bodrum Belediye Meydanı olacak.

21K Yarı Maraton parkurunda sporcular; Marina, tarihi Myndos Kapısı, Bitez ve Konacık’ın ardından Antik Tiyatro, Kumbahçe Sahili ve İçmeler güzergâhını takip ederek Bodrum’un denizini, tarihini ve doğasını bir arada deneyimleyecek.

10K parkuru; Marina, Myndos Kapısı, Antik Tiyatro, eski Bodrum sokakları, Bodrum Limanı ve Barlar Sokağı’nı kapsayan rotasıyla sporculara hem tarihi hem de şehrin enerjisini yaşatacak.

5K parkuru ise Marina, Myndos Kapısı ve Antik Tiyatro’yu içine alan kısa ama keyifli rotasıyla, Bodrum’un eşsiz atmosferini deneyimlemek isteyenlere hitap edecek.

ÇOCUKLAR DA BODRUM’DA KOŞACAK

Organizasyon kapsamında 3 Ekim Cumartesi günü Bodrum Belediye Meydanı’nda farklı yaş gruplarına yönelik Çocuk Koşusu düzenlenecek. Minik sporcuların güvenli parkurlarda yarışacağı etkinlikte aileler de bu heyecana ortak olacak ve maraton coşkusu yarış gününden bir gün önce başlayacak.

FESTİVAL ATMOSFERİ YAŞANACAK

Bodrum Yarı Maratonu, bu yıl da yerli ve yabancı binlerce sporcuyu Ege’nin eşsiz atmosferinde buluşturacak. Spor ve turizmi bir araya getiren organizasyon; yarış heyecanının yanı sıra sosyal etkinlikleri ve festival havasıyla katılımcılara unutulmaz bir hafta sonu yaşatacak.

Koşu sırasında kısmi, yarışın ardından ise kesin sonuçlar bodrumyarimaratonu.com üzerinden yayınlanacak. 21K, 10K ve 5K parkurlarında kadın ve erkek genel klasmanda ilk üç sırayı alan sporcular ödüllendirilecek. Genel klasmanda derece elde eden sporcular yaş kategorilerinde ayrıca değerlendirilmeyecek.

Sporcular; Genel Klasman, 35 Yaş Altı, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 ve 70+ yaş kategorilerinde derece mücadelesi verecek.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Bodrum Yarı Maratonu’na katılmak isteyen sporcuların kayıtları devam ediyor. Organizasyon hakkında detaylı bilgiye ve kayıt işlemlerine www.bodrumyarimaratonu.com adresinden ulaşılabiliyor.