Bodrumlu başkan adayından ilginç seçim kampanyası

Yerel seçimlere sayılı günler kala Muğla’nın Bodrum ilçesinden ilginç bir seçim kampanyası geldi. Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, çıkarttığı karikatür dergisiyle vatandaşların dikkatini çekerek, seçim projelerini okutmayı başarıyor.

2019 yerel seçimlerinde tanıtımlarını yapmak ve projelerini anlatmak için belediye başkan adayları tarafından birçok yönteme başvuruluyor. Bu yöntemlerin en ilginçlerinden biri ise İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun’un çıkardığı karikatür dergisi oldu. Türkiye’de ilk kez yapılan çalışma vatandaşların da ilgisini çekti. Dergiyi ellerine alarak okumaya başlayan vatandaşlar, Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun’un seçim vaatleri ile karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Esprili bir dille Bodrum’da yapılması gereken faaliyetleri anlatan dergi, insanların yüzünü güldürdü. Mehmet Tosun’un başkan seçilmesi halinde yapacağı projeleri anlattığı karikatür dergisi, ünlü Karikatürist Murat Kürüz tarafından hazırlandı. Derginin çizimleri yediden yetmişe herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

“Vaatlerimizi güldürerek anlattık”

Başkan adayı Mehmet Tosun ’insanların gülmeye ihtiyacı var’ diyerek, “Murat Kürüz hocamızla Bodrum’daki yerel seçimlerle ilgili hazırlamış olduğumuz karikatür dergisi modundaki, mizah tadında hazırlanmış broşürümüzü kamuoyu ile paylaşıyoruz. Birkaç günden beri dağıtmaya başladık. Şimdiye kadar böyle bir çalışma yapan belediye başkan adayının olmadığını yapmış olduğumuz araştırma sonucu gördük. Bodrum’un yapısı buna uygun. Burası barış, huzur ve demokrasi kenti. Fikirlerin özgürce tartışılabildiği bir yer. Biz de insanları güldürüp seçim vaatlerimizi anlatalım dedik. Bu broşürümüzde trafik sıkışıklığından çözüm önerilerine, yaşlılarımıza yapacağımız hizmetlerden çocuklarımıza vereceğimiz eğitime kadar, sokak hayvanları hakkındaki projelerimize kadar birçok projemizi ve vaadimizi anlatmaya çalıştık. Çok olumlu tepkiler aldık. Biz toplum olarak biraz gülmeyi unuttuk. Hakikaten çok gergin bir ortamda yaşıyoruz. Türk siyaseti her geçen gün kamplaşıyor, yüksek sesle siyaset yapılıyor. Biz burada hiç yüksek sesle siyaset yapmadan, bağırıp çağırmadan güzel karikatürler eşliğinde eğlendirerek, güldürerek vaatlerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Ben çok keyif aldım, Bodrum Belediye Başkan adayı olarak, İYİ Parti’nin adayı olarak böyle bir çalışmayı yapmaktan son derece mutluyum. Toplum olarak gülmeyi unuttuk. Gülerek konuşmayı, gülerek anlatmayı, sohbet etmeyi unuttuk. Anlatma dilimiz sert ve kavga dili olmaya başladı” dedi.

Ünlü karikatürist Murat Kürüz ise yıllarca siyasi karikatürler çizdiğini belirterek şu sözlere yer verdi: “Başkanımız çok güler yüzlü. Başkanıma uyacak en güzel şey bir mizah dergisiydi. Bir de cesur bir başkan, kendisiyle ilgili karikatür yaptırmak cesaret ister. Başkanımızın güler yüzlülüğünü gördüm ve insanlarla bütünleştiğini de gördüm, başkanımdan bilgiler alarak bu dergiyi yaptık. Bu kalıcı bir dergi oldu. Alan bunu çöpe atmıyor, diğer seçim bildirilerini alanlar bir yere bırakır, atar, okumaz. Bu dergiyi alanlar evine götürüyor, hatta bazıları imzalamamı istiyor. Başkanıma mizaha bu kadar güzel yaklaştığı için çok teşekkür ediyorum. Bodrum’un ve Bodrum’un başkanının özelliği de buradan başlıyor. ’İYİ belediyecilik’ yapıyor ve ’İYİ belediyecilik’ için insanların da gülmesi lazım. Başkanım seçildikten sonra bu derginin devamı gelir.”