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Aktüel

Bodrum'dan Yunanistan'a sörf tahtasıyla geçmeye çalışan sığınmacı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 16:16:56 -
Bodrum'dan Yunanistan'a sörf tahtasıyla geçmeye çalışan sığınmacı yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinden, Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na sörf tahtasıyla geçmeye çalışan Suriyeli sığınmacı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum'un Hüseyin Burnu açıklarında sörf tahtası üzerinde yüzen bir kişinin sığınmacı olabileceği bilgisini alması üzerine harekete geçti.

Görevlendirilen ekipler, Yunanistan'a geçmeye çalıştığı tespit edilen Suriye uyruklu kişiyi, güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.


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