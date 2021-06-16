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Gündem

Bodrum'dan şehit haberi geldi

Muğla Bodrum'da silah kaçakçılarına düzenlenen operasyonda çıkan çatışma sonucu yaralanan polis memurlarından biri kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 20:33:00 -
Bodrum'dan şehit haberi geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak'ta saat 17:30 sıralarında meydana gelen olayda, polis ekipleri aldığı istihbarat neticesinde silah kaçakçılarının bulunduğu bir villaya operasyon düzenlendi.

3 kişi gözaltına alındı

Düzenlenen operasyonda çıkan çatışma nedeniyle 2 polis memuru yaralandı. Durum sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi Muğla 911 ekipleri yaptı. Yapılan müdahalenin ardından polisler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen durumu ağır olan polis memuru Ercan Yangöz şehit oldu. Olay sonrasında polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

İdari makamlar olay yerine geldi

Öte yandan olay yerine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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