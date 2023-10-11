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Dünya Bodrum'dan ayrılan Bahamalar bandıralı yolcu gemisinden yine 'Türk bayrağı' ışıklandırması yansıtıldı
Dünya

Bodrum'dan ayrılan Bahamalar bandıralı yolcu gemisinden yine 'Türk bayrağı' ışıklandırması yansıtıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-11 23:11:00 - 2023-10-11 23:37:27
Bodrum'dan ayrılan Bahamalar bandıralı yolcu gemisinden yine 'Türk bayrağı' ışıklandırması yansıtıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesine sabah saatlerinde demirleyen ve akşam saatlerinde tekrar denize açılan Bahamalar bandıralı 'Resilient Lady' isimli gemiden, Cumhuriyet'in 100’üncü yılı dolayısıyla Türk bayrağı ışıklandırması yansıtıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine sabah saatlerinde demirleyen ve akşam saatlerinde tekrar denize açılan Bahamalar bandıralı 'Resilient Lady' isimli gemiden, Cumhuriyet'in 100’üncü yılı dolayısıyla Türk bayrağı ışıklandırması yansıtıldı. Geçen hafta da aynı gemiden Türk bayrağı ışıklandırması yansıtılmıştı.
Bahamalar bandıralı 277 metre uzunluğundaki 2 bin 89 yolcu ve 1150 personeli bulunan 'Resilient Lady' isimli yolcu gemisi, saat 07.00'de Santorini Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gün boyu Bodrum'a demirleyen ve ağırlıklı olarak ABD ve İngiliz yolcusu bulunan gemi, saat 20.00'de Mykonos Limanı'na hareket etmek üzere Bodrum Limanı'nda motor çalıştırdı. Bu sırada, Cumhuriyet'in 100’üncü yılı dolayasıyla gemiden Türk bayrağı ışıklandırması yansıtıldı. O anlar, büyük beğeni topladı.
Öte yandan, aynı yolcu gemisinden geçen hafta da Türk bayrağı ışıklandırması yansıtılmıştı. (DHA)

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