  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bodrum’daki yazlığına geldi denizde boğularak can verdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde tatil yapan 86 yaşındaki Müzeyyen Erkul, denizde boğularak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:58:36 -
Bodrum’daki yazlığına geldi denizde boğularak can verdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde tatil yapan 86 yaşındaki Müzeyyen Erkul, denizde boğularak hayatını kaybetti. 112 ekiplerinin 45 dakika boyunca suni teneffüs yapmasına rağmen Erkul hayata tutunamadı.


Yalıkavak Mahallesi Tilkicik koyunda bulunan bir tatil sitesine yazlığına gelen 86 yaşındaki Müzeyyen Erkul, sabah saatlerinde sitenin sahilinden denize girdi. Bir müddet yüzdükten sonra boğulmaya başlayan Erkul’un yardımına sahilde olan vatandaşlar yetişmeye çalıştı. Bir süre sonra hareketsiz bir şekilde duran Erkul’u denizden çıkaran vatandaşlar 112 ekiplerine haber verdi. Sahile gelen sağlık ekipleri Erkul’u hayata döndürmek için yaklaşık 45 dakika boyunca suni teneffüs ve kalp masajı yaptı ancak kadın kurtarılamadı. Bodrum Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Erkul’un cansız bedeni adli tıp kurumuna gönderildi.


Sahil Güvenlik ekipleri denizde inceleme yaparken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı